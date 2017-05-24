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В щёкинской шаурме нашли кишечную палочку

В щёкинской шаурме нашли кишечную палочку

Деятельность киоска приостановлена на 60 суток.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку по факту обращения жителей. Люди пожаловались на ларек «Шаурма», расположенный в Щёкино в поселке Первомайский на улице Заводской.

На момент осмотра выявлены нарушения, связанные с несоблюдением технологии приготовления блюд, правил хранения санитарной и домашней одежды персонала, несвоевременным проведением ремонта в помещении, отсутствием дезинфицирующих средств. Персонал не прошел периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию в установленном порядке.

Продукцию без маркировочных ярлыков сняли с реализации.

В 80% отобранных смывов с разделочного инвентаря и оборудования выделены бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тульской области, постановлением судьи Щёкинского районного суда деятельность киоска приостановлена на 60 суток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:14 +3
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шаурмакишечная палочкаРоспотребнадзор

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