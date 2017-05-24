В щёкинской шаурме нашли кишечную палочку

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку по факту обращения жителей. Люди пожаловались на ларек «Шаурма», расположенный в Щёкино в поселке Первомайский на улице Заводской.

На момент осмотра выявлены нарушения, связанные с несоблюдением технологии приготовления блюд, правил хранения санитарной и домашней одежды персонала, несвоевременным проведением ремонта в помещении, отсутствием дезинфицирующих средств. Персонал не прошел периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию в установленном порядке.

Продукцию без маркировочных ярлыков сняли с реализации.

В 80% отобранных смывов с разделочного инвентаря и оборудования выделены бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тульской области, постановлением судьи Щёкинского районного суда деятельность киоска приостановлена на 60 суток.