В Туле бывший оперативник получил 4 года колонии за взятку

24 мая Советский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему оперуполномоченному отдела угро УМВД России по городу Туле Павлу А.

Суд признал 25-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие). Сообщает прокуратура Тульской области и региональное СУ СК.

Суд установил, что в конце июля прошлого года опер получил сообщение о хищении у гражданина строительных материалов и инструментов. И даже задержал подозреваемого.

Однако они сумели «договориться».

За 80 тысяч рублей.

За взятку оперативник обещал не регистрировать сообщение о краже и, соответственно, не привлекать Г. к уголовной ответственности за преступление.

4 августа 2016 года на банковскую карту своего знакомого оперативник получил от сожительницы подозреваемого 29 500 рублей в качестве задатка.

После получения взятки полицейский был задержан сотрудниками ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Павлу А. наказание в виде 4-х лет лишения свободы без штрафа с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.