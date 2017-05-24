В Туле бывший оперативник получил 4 года колонии за взятку
24 мая Советский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему оперуполномоченному отдела угро УМВД России по городу Туле Павлу А.
Суд признал 25-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие). Сообщает прокуратура Тульской области и региональное СУ СК.
Суд установил, что в конце июля прошлого года опер получил сообщение о хищении у гражданина строительных материалов и инструментов. И даже задержал подозреваемого.
Однако они сумели «договориться».
За 80 тысяч рублей.
За взятку оперативник обещал не регистрировать сообщение о краже и, соответственно, не привлекать Г. к уголовной ответственности за преступление.
После получения взятки полицейский был задержан сотрудниками ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Павлу А. наказание в виде 4-х лет лишения свободы без штрафа с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.