Поверка счетчиков: Как тулякам не попасть в лапы обманщиков?

Наши читатели получают уведомления от некой «Единой городской службы обслуживания ЖКХ», которая предлагает им поверить счетчики воды. Законно ли это?

Цветные и черно-белые рекламные листовки в ящики туляков сыплются в огромном количестве. Одни их просто выкинут и забудут, а другие, внимательно посмотрев, наткнутся среди вороха бумажек на весьма занятное «извещение» от некой «Единой городской службы обслуживания ЖКХ».

Иногда вместо «Службы» указывается «Центр» или просто «Городская служба ЖКХ», но сути это не меняет.

Если особенно не вглядываться, листок можно принять за обычную квитанцию на оплату: с левой стороны QR-код, с правой – штрих-код, в середине – логотип и надпись «Единая городская служба обслуживания ЖКХ».

В самой же листовке – текст, напоминающий о необходимости поверки счетчиков воды и сроках проведения ее в доме. Квартиросъемщиков призывают: «для оформления заявки на процедуру поверки необходимо позвонить по телефону **-**-**».

Собственно, номером телефона информация об этой загадочной организации и заканчивается: ни адреса, ни полного названия юрлица, ни адреса сайта. Но многие, прочитав путаный текст, приправленный для убедительности ссылками на Федеральный закон, рискуют быть обманутыми.

Поверкой счетчиков в Тульской области имеет право заниматься единственная организация – ФБУ «Тульский центр стандартизации и метрологии». Myslo решил выяснить, что за организация берет на себя обязательство проводить «процедуру поверки» счетчиков.

Версия №1

Звоним по указанному в листовке телефону. Слушаем автоматическое приветствие от «Городской сервисной службы» (еще один вариант названия загадочной конторы) на фоне приятной незамысловатой мелодии. Нас приветствует вежливый голос диспетчера. На вопрос о возможности поверки счетчика девушка отвечает:

– Интервалы на счетчики составляют: 4 года – горячая вода, 6 лет – холодная. У вас уже подошли сроки? Найдите год выпуска счетчиков и прибавьте интервалы. Поверка проводится в лабораторных условиях, от 1500 до 2000 рублей. Если счетчик не проходит поверку, деньги вам никто не возвращает, тогда только замена. Но сейчас без риска, то есть сразу лучше заменить на новые, когда сроки уже подходят.

– Почему же счетчики не проходят поверку?

– Показывают неточности. Извините, я не лаборатория, я не могу вам сказать, почему счетчики выходят из строя. Из-за давления и качества воды счетчики выходят из строя, и тогда их признают непригодными.

– Заменить счетчики можно у вас или где-то еще их нужно покупать?

– Мы предоставляем комплексную услугу по замене счетчиков. Полностью будет стоить 2500 рублей: с опломбировкой (год гарантии), встроенным оборудованием (фильтр грубой очистки и обратный клапан). Мы счетчик опломбируем, а вам нужно будет только акт об опломбировке отнести в управляющую компанию, и все.

Последующий диалог походит больше на абсурд, диспетчер легко «переобувается в воздухе».

– У вас разрешение есть на поверку счетчиков? У нас же вроде как Центр метрологии и стандартизации занимается поверкой…

– Ну да, Центр метрологии занимается… Нет, мы к нему не относимся. Мы делаем только замену счетчиков на новые. В Центр вы относите счетчики самостоятельно.

– А 1500 рублей за что тогда просите?

– Цены можете уточнить в Центре стандартизации и метрологии.

– Если я буду заключать с вами договор на замену счетчиков, то это мне же куда-то надо прийти. У вас адрес в Туле есть?

– Нет. Ну конечно, есть, но приходить к нам не надо. У нас все заявки принимаем по телефону. Мы находимся на улице Металлургов, 2-б.

Версия №2

Конечно же, по этому адресу не оказалось никакой «Городской сервисной службы». И «Единой» тоже. Обычный многоквартирный дом без офисов вообще.

Мы решили предпринять еще одну попытку встретиться с «неуловимыми» – вызвать мастера для поверки счетчика на дом. В этот раз ответил другой диспетчер, представилась Александрой и приоткрыла новые аспекты проведения процедуры поверки счетчиков:

– С этого года поверку на дому признали неэффективной, – заявила девушка, – необходимо счетчик демонтировать и отвезти в лабораторию. Пока его будут исследовать, вам нарастят часть трубы, и вы будете платить за воду по общим нормативам. В общей сложности такая процедура вам обойдется около 2000 рублей.

Но есть риск, что счетчик не пройдет поверку: по статистике, 80% не проходят поверку. Лучше сразу заменить его на новый. Мастер сразу вам принесет все документы, акт выполненных работ. В лабораторию вы сами повезете, она находится по адресу улица Болдина, 91.

Название лаборатории, видимо, из скромности умолчала.

Версия №3

В назначенный день позвонил мастер и сообщил, что поверку провести не может, только установить новый счетчик, чем, естественно, вызвал «бурю негодования». Спрашиваю адрес, где находится офис фирмы. Говорит, что нету, мол, со старого съехали, а новый еще не подобрали. Спрашиваю название юрлица, говорит – ИП Иван Дмитриевич Калачев.

Звоню диспетчеру. Отвечает уже некая Юлия. Говорит, что поверку провести «Городская сервисная служба» может, стоить это будет 1500 рублей – это демонтаж счетчика и установка заглушек на трубу. Сама поверка не быстрая – займет три недели.

Если самостоятельно до лаборатории доставлю, то ничего больше доплачивать не надо, а если хочу, чтобы это «Городская сервисная служба» сделала, то еще плюс 1000 рублей, и специалист сам отвезет счетчик в лабораторию. Что же касается юрлица, то, по версии Юлии, фирма называется ООО «Городская сервисная служба», зарегистрирована в Туле на улице Металлургов, 2-б.

– Но вас же там нет! Мы проверяли!

– Мы находимся в Санкт-Петербурге на улице Большой Пороховской, 47, – поясняет девушка.

Что в реальности?

В общем, попытки выяснить что-то конкретное о коммунальных «гастролерах», наживающихся на незнании и доверчивости граждан, зашли в тупик.

При этом уже несколько лет на различных форумах идет обсуждение работы «Городской сервисной службы». На 1 октября 2013 года «Городская сервисная служба» осуществляла деятельность в 11 городах страны, но уже через год сеть по обманной установке индивидуальных приборов учета водоснабжения добралась до 45 российских городов.

Как должно быть

Как же на самом деле проводится поверка счетчика, Myslo узнал в Центре стандартизации и метрологии: