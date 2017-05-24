Двое туляков ночью украли 5 крышек люков с улицы Марата

Тульские полицейские выясняют обстоятельства хищения канализационных люков. По предварительным данным, 42-летний безработный ранее судимый местный житель и его 50-летний подельник ночью украли пять крышек люков с улицы Марата.

Личность злоумышленников полицейские установили, изучив записи камер видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемые уже признались в содеянном. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.