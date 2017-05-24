Куда пожаловаться тулякам на некачественные пассажирские перевозки
Водитель маршрутки или автобуса нарушил скоростной режим или ПДД? Публикуем список телефонов, по которым можно обратиться пассажирам.
По вопросам нарушения дисциплины водителей коммерческих маршрутов туляки могут обращаться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города по телефонам: 55-64-73, 30-65-43, либо непосредственно в транспортную компанию, обслуживающую данный маршрут:
|
Перевозчик
|
Контактный номер телефона
|
№ м-та
|
Наименование м-та
|
ООО «ТК ТПП»
|
тел. 23-36-66
|
4
|
пос. Михалково - ПАО «Тулачермет»
|
63
|
ул. Малые Гончары - Областной кожвендиспансер
|
42
|
пос. Плеханово - Московский вл. - пос. Плеханово
|
ООО «ТПП»
|
тел. 23-36-66
|
62
|
пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница
|
ООО «АП ТПП»
|
тел. 23-36-66
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
52
|
Малые Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
65
|
Малые Гончары - стадион Металург.
|
ООО ТП «Транссервис»
|
т. 65-60-43
|
17
|
пос. Западный - пос. Южный (пос. Скуратово) - Детская областная больница - Городская больница №9
|
30
|
пос.Скуратово (пос. Озерный, пос. Южный, пос. Западный) - Московский вокзал
|
33
|
д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково
|
34
|
пос.Косая Гора –
пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"
|
54
|
пос. Ивановские дачи - Московский вокзал - пос. Ивановские дачи
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
61
|
Областной роддом- Завод торгового оборудования.
|
ООО «ТК ПАП»
|
т.711-747
|
15
|
Завод "РТИ"- пос. Иншинский – с-з Ударник.
|
32
|
ул. Ушинского - Гарнизонный проезд
|
35
|
ст. Козлова засека - пос. Михалково
|
ООО АТП «Гриф»
|
тел. 70-03-96
|
12/15
|
д. Морозовка - ст. Металлург - База № 10 (Мясново)
|
64
|
ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Детская областная больница."
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО "Балтика" - мкр. Петровский
|
ООО «ТАКТ»
|
тел. 47-70-05
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул.Токарева – Платоновский лес
|
55
|
Ивановские дачи -12 проезд (Мясново)
|
58
|
Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)
|
60
|
Московский вокзал - ЖК "Парус"
|
ООО «Пилигрм+»
|
тел. 243-028
|
51
|
пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный
|
56
|
мкр. Левобережный Московский вокзал -мкр. Левобережный
|
37
|
Московский вокзал – Кладбище № 3
|
40К
|
з-д РТИ – д. Бежка
Если водители нарушили правила посадки-высадки пассажиров, можно обратиться в Управление Государственного Автодорожного надзора по Тульской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Тульской области) по телефону 39-37-87 также можно оставить обращение в электронном виде на сайте УГАДН по Тульской области ugadn71.tu.rostransnadzor.ru
Если водители пассажирского транспорта нарушили скоростной режим, ПДД, обращайтесь в ОГИБДД УМВД России по Туле по телефону 32-45-00 или оставляйте заявку на сайте ГИБДД www.gibdd.ru.