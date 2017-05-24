В Тульской области пожар унес жизнь мужчины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

24 мая произошел пожар в доме, расположенном в деревне Крамское Куркинского района. Об этом в 6.34 сообщили в «Единую службу спасения-112». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия через две минуты.

Огонь удалось потушить в 6.50. В комнате выгорела мебель, закоптились стены и потолок. На пожаре погиб 52-летний мужчина.

Специалисты установят, из-за чего произошел пожар.