Впервые в Туле рабочие наносят дорожную разметку с микростеклошариками

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы проводят специалисты ООО «Зинтнер» для обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов в Туле.

Дорожная разметка наносится краской и пластиком. В общей сложности на городских дорогах появится около 40 тысяч квадратных метров разметки. Из них более 23 тысяч – пластиком.

Впервые в Туле применяются микростеклошарики, которые делают дорожную разметку световозвращающей.

На отдельных пешеходных переходах «зебра» наносится в бело-желтом исполнении. Желтые полосы также будут выполнены краской и пластиком. Отметим, что технология нанесения желтых линий разметки пластиком в Туле применяется впервые.

Для повышения безопасности дорожного движения трамвайные остановки, расположенные на проезжей части города, впервые будут обозначены зигзагообразными линиями желтого цвета с использованием пластика.

Кроме того, на территории Тулы наносится разметка в виде дорожного знака 1.23 «Дети» (на участках с высокой интенсивностью транспортных средств, расположенных вблизи образовательных учреждений). Также наносится соответствующая разметка в местах обустройства камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, на искусственных дорожных неровностях и разметка, обозначающая стоп-линии.