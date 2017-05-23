27 мая в Туле пройдет праздник добрых дел «Белый цветок»

27 мая в Центральном парке имени Белоусова в Туле пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Торжественное открытие праздника добрых дел, который проходит в Туле уже во второй раз, начнется в 12.00.

В программе праздника:

Концерт детских и молодежных творческих коллективов, также выступят Софья Фисенко и «Вива Скрипка» (Елена Ионова);

Мастер-классы по изготовлению белых цветов и кукол, по мыловарению, оригами, рисованию цветным песком на картинах-трафаретах;

Фотозона, оформленная белыми цветами, и площадки по аквагриму;

Веселые аниматоры, сказочные ростовые куклы, рыцари;

Спортивно-развлекательные соревнования «Беговелы» для малышей в возрасте от 2 до 5 лет;

Народные и подвижные игры, настольный хоккей, батуты и Роботоландия;

Интерактивные площадки от музея наук Экспериментория и Мануфактория;

Интерактивные площадки Госавтоинспекции и МЧС;

Беспроигрышная лотерея.

Во время проведения праздника будет работать благотворительная ярмарка.

Приобретая продукцию, можно помочь детям. На ярмарке будут реализовываться пряники, сувениры, канцелярские товары, игрушки, эксклюзивные авторские изделия тульских мастеров, молочная и кондитерская продукция.

Собранные средства будут направлены адресно в помощь тяжело больным детям, проживающим на территории Тульской области.

Организатором мероприятия является уполномоченный по правам ребенка в Тульской области при поддержке правительства Тульской области, Тульской митрополии, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Фонда Святителя Василия Великого.

Все желающие приглашаются принять участие в празднике!