27 мая в Туле пройдет праздник добрых дел «Белый цветок»
День благотворительности «Белый цветок» приурочен ко Дню защиты детей.
27 мая в Центральном парке имени Белоусова в Туле пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Торжественное открытие праздника добрых дел, который проходит в Туле уже во второй раз, начнется в 12.00.
В программе праздника:
- Концерт детских и молодежных творческих коллективов, также выступят Софья Фисенко и «Вива Скрипка» (Елена Ионова);
- Мастер-классы по изготовлению белых цветов и кукол, по мыловарению, оригами, рисованию цветным песком на картинах-трафаретах;
- Фотозона, оформленная белыми цветами, и площадки по аквагриму;
- Веселые аниматоры, сказочные ростовые куклы, рыцари;
- Спортивно-развлекательные соревнования «Беговелы» для малышей в возрасте от 2 до 5 лет;
- Народные и подвижные игры, настольный хоккей, батуты и Роботоландия;
- Интерактивные площадки от музея наук Экспериментория и Мануфактория;
- Интерактивные площадки Госавтоинспекции и МЧС;
- Беспроигрышная лотерея.
Во время проведения праздника будет работать благотворительная ярмарка.
Приобретая продукцию, можно помочь детям. На ярмарке будут реализовываться пряники, сувениры, канцелярские товары, игрушки, эксклюзивные авторские изделия тульских мастеров, молочная и кондитерская продукция.
Собранные средства будут направлены адресно в помощь тяжело больным детям, проживающим на территории Тульской области.
Организатором мероприятия является уполномоченный по правам ребенка в Тульской области при поддержке правительства Тульской области, Тульской митрополии, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Фонда Святителя Василия Великого.
Все желающие приглашаются принять участие в празднике!