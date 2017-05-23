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В Ефремовском районе появится новый завод по переработке зерна

В Ефремовском районе появится новый завод по переработке зерна

Его построит ООО «ПромБиоТехнологии».

Вопрос перевода 16,11 га в Ефремовском районе земель из категории сельхозназначения в земли промышленности был рассмотрен на градостроительном совете. Участники совета поддержали предложение.
 
На заводе будут производить корма.
 
Его построит ООО «ПромБиоТехнологии». Завод будет граничить с «Каргиллом».
 
Завод будет построен в три очереди. Первая освоит 2,8 га земли, на них будут расположены производственный комплекс, хранилища готовой продукции. Количество рабочих мест — 70. После реализации всех трех очередей завод обеспечит работой 320 человек.
 
Объем налогов, которые будет платить предприятие в бюджеты разных уровней, — от 91 до 99 млн рублей млн в год.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:37 +1
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