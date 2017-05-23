В Ефремовском районе появится новый завод по переработке зерна

Вопрос перевода 16,11 га в Ефремовском районе земель из категории сельхозназначения в земли промышленности был рассмотрен на градостроительном совете. Участники совета поддержали предложение.

На заводе будут производить корма.

Его построит ООО «ПромБиоТехнологии». Завод будет граничить с «Каргиллом».

Завод будет построен в три очереди. Первая освоит 2,8 га земли, на них будут расположены производственный комплекс, хранилища готовой продукции. Количество рабочих мест — 70. После реализации всех трех очередей завод обеспечит работой 320 человек.

Объем налогов, которые будет платить предприятие в бюджеты разных уровней, — от 91 до 99 млн рублей млн в год.