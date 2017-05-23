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Следственный комитет начал проверку случая с пострадавшей на батуте девочкой

Следственный комитет начал проверку случая с пострадавшей на батуте девочкой

По заявлению матери ребенка сейчас проводится доследственная проверка.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в настоящее время следователями по заявлению матери девочки проводится доследственная проверка по факту получения девочкой повреждений на аттракционе «Батут» в Центральном парке имени П. П. Белоусова.

В ходе проверки установят все обстоятельства получения ребенком травмы и наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, в редакцию портала Myslo обратилась Надежда Пимчева. 1 мая ее дочь Виктория получила компрессионный перелом позвоночника на надувном аттракционе «Батут» в Центральном парке имени Белоусова.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:10 +1
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