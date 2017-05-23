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В Туле прошел первый этап Чемпионата области по пляжному волейболу среди мужчин

В Туле прошел первый этап Чемпионата области по пляжному волейболу среди мужчин

За победу боролись 15 команд.

20 и 21 мая Тульская региональная федерация волейбола провела первый этап Чемпионата области по пляжному волейболу среди мужчин. 15 заявленных команд играли по системе до двух поражений. В финале Леонид и Константин Картавенко со счётом 2:1 переиграли Илью Тимофеева и Николая Панченко, а в игре за третье место Михаил Калгин и Кирилл Звягин с таким же результатом победили Алексея и Андрея Ганелиных. По итогам соревнований две лучшие пары получили  право участия в первом этапе Чемпионата ЦФО, который состоится в Орле с 26 по 28 мая.

Одновременно со взрослыми в Орле юноши и девушки 2001-2002 г.р. разыграют медали первенства ЦФО, а четыре лучшие команды получат право участия в финале первенства России по этому возрасту, которое пройдёт в августе в Краснодарском крае. Нашу область в Орле представят четыре пары тренеров Леонида Кипиченко и Дмитрия Бушина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 0
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