В Туле прошел слет юнармейцев

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 мая на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого ордена Суворова полка имени Дм. Донского прошёл II региональный слёт Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

В рамках мероприятия юные туляки вступили в ряды юнармейского движения. Ребятам в торжественной обстановке были вручены отличительные знаки, памятные сувениры.

На плацу 51-го полка также наградили юнармейцев – участников парада Победы в Туле 9 мая.

Отметим, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина Тульская область является одним из первых регионов страны, где создано и активно развивается с мая 2016 года движение «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сегодня штабы юнармейского движения созданы в 25-ти муниципальных образованиях Тульской области. В свободное от учёбы время ребята принимают участие во всех мероприятиях юнармейского движения России, участвуют в общественно - патриотических акциях, конкурсах. Юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтёрской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получают как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.