новости
новости
Регистрация
На Куликовом поле состоится Всероссийский фестиваль авторской песни

На Куликовом поле состоится Всероссийский фестиваль авторской песни

Приглашаются все желающие!

С 26 по 28 мая в селе Монастырщино у слияния Дона и Непрядвы в семнадцатый раз пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле». 

Мероприятие проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочен к 1 июня – Дню памяти Дмитрия Донского. 

К участию в конкурсе приглашаются авторы и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, члены творческих объединений, члены студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни.

Традиционно фестиваль проходит в пяти номинациях:

  • авторы,
  • композиторы,
  • исполнители-солисты,
  • вокальные дуэты,
  • ансамбли.

Заявиться участники могут как в одной, так и в нескольких номинациях. 

Конкурс проводится в три тура. Жюри прослушает конкурсантов и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время вечернего концерта будут определены призеры песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля.

В этом году в состав жюри войдут и выступят перед поклонниками авторской песни: Борис Рощин (Москва), Юрий Журавлев (Москва), Наталья Стрельникова (Старый Оскол), Наталья Степанова (Тула), Анатолий Евсинейкин (Москва), Сергей Назаров (Пермь), Юрий Ельский (Санкт-Петербург), Сергей Канунников (Москва), Андрей Козловский (Москва), Наталья Ончукова (Пермь). Председатель жюри - Алексей Витаков. 

В концертах членов жюри и гостей фестиваля также будут выступления ансамблей «Порт Сентябрь», «Возвращение», «Тибитет», военная песня от Михаила Калинкина, выступления Александра Евстигнеева, Елены Макаровой, Татьяны Филимоновой, Андрея Яновского, Павла Аксенова, Натальи Приезжевой, Виктора Каменского и других музыкантов. 

Организаторами фестиваля выступают Государственный музей-заповедник «Куликово поле», АНО Московская дирекция Фестивально-концертных проектов «Стольный Град» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Тульской области, Министерства молодежной политики и Российского военно-исторического общества. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Куликово полефестивальавторская песня

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел слет юнармейцев
В Туле прошел слет юнармейцев
В Ефремове пожарные нашли труп в сгоревшем доме
В Ефремове пожарные нашли труп в сгоревшем доме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.