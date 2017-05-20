На Куликовом поле состоится Всероссийский фестиваль авторской песни

С 26 по 28 мая в селе Монастырщино у слияния Дона и Непрядвы в семнадцатый раз пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле».



Мероприятие проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочен к 1 июня – Дню памяти Дмитрия Донского.



К участию в конкурсе приглашаются авторы и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, члены творческих объединений, члены студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни.

Традиционно фестиваль проходит в пяти номинациях:

авторы,

композиторы,

исполнители-солисты,

вокальные дуэты,

ансамбли.

Заявиться участники могут как в одной, так и в нескольких номинациях.



Конкурс проводится в три тура. Жюри прослушает конкурсантов и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время вечернего концерта будут определены призеры песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля.



В этом году в состав жюри войдут и выступят перед поклонниками авторской песни: Борис Рощин (Москва), Юрий Журавлев (Москва), Наталья Стрельникова (Старый Оскол), Наталья Степанова (Тула), Анатолий Евсинейкин (Москва), Сергей Назаров (Пермь), Юрий Ельский (Санкт-Петербург), Сергей Канунников (Москва), Андрей Козловский (Москва), Наталья Ончукова (Пермь). Председатель жюри - Алексей Витаков.



В концертах членов жюри и гостей фестиваля также будут выступления ансамблей «Порт Сентябрь», «Возвращение», «Тибитет», военная песня от Михаила Калинкина, выступления Александра Евстигнеева, Елены Макаровой, Татьяны Филимоновой, Андрея Яновского, Павла Аксенова, Натальи Приезжевой, Виктора Каменского и других музыкантов.

Организаторами фестиваля выступают Государственный музей-заповедник «Куликово поле», АНО Московская дирекция Фестивально-концертных проектов «Стольный Град» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Тульской области, Министерства молодежной политики и Российского военно-исторического общества.