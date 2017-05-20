Туляк: «Предлагаю собрать книги для школьников из Чекалина!»

Туляк предлагает собрать литературу для детей из самого маленького города России Чекалина.

- В силу своих особенностей в городе маленькая библиотека, и я предлагаю собрать для школьников книги. Если у вас дома имеется объем книг, которые жалко выбрасывать, в библиотеку до сих пор не отнесли и в читальные шкафчики в парке и Кремле не положили, — давайте соберем литературу для наших земляков, — предлагает молодой человек.

Собрать литературу нужно до 25 мая.

- Я связался с директором Дома Культуры в Чекалине и отдам собранные книги непосредственно ей. Также можно привезти какие-нибудь игрушки, может быть, ткань для костюмов или что-то, что вы посчитаете полезным для деток Чекалина.

Прошу отнестись нормально. Это не коммерческий проект или реклама, я просто еду к другу в гости на шашлыки. Я люблю отдыхать в Чекалине — мне нравятся маленькие городки, где люди добрее и проще. И поэтому я просто хочу сделать что-то полезное и приятное для кого-то, кому в силах помочь, — пишет туляк.

Друзья, если вы можете помочь в этом добром деле, пишите сюда. Кстати, о жизни этого маленького городка мы писали в нашей рубрике «Гульбарий».