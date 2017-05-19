Сотрудники ГИБДД подарят юным тулякам билеты в кино

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В регионе стартовали мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма. Они продлятся до конца лета.

В преддверии окончания учебного года в школах, сотрудники тульского УГИБДД начали профилактическое мероприятие «Внимание! Каникулы!», которое продлится до конца лета. Полицейские будут проводить на улицах рейды под названием «Безопасность детей – в ваших руках». Их цель – выявление нарушений правил перевозки детей в транспорте и пропаганда использования детских удерживающих устройств.

Для привлечения внимания населения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и формирования законопослушного поведения на дорогах, в профилактике будут участвовать сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, деятели культуры и спорта, а также врачи.

Родителям, перевозящим детей в салоне автомобиля с соблюдением установленных норм, инспекторы вручат полезные подарки – билеты в кино, цирк, театр, на спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия. Как отметили в отделении пропаганды БДД регионального УГИБДД, благодаря этому у родителей появится дополнительная мотивация, а для детей предстоящие каникулы будут не только безопасными, но и интересными.