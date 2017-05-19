Фото: ugrapro.ru
В центре Тулы 21 мая ограничат движение транспорта
Это необходимо для обеспечения безопасности движения во время матча «Арсенал» – «Спартак.
В день встречи тульского «Арсенала» со столичным «Спартаком» обеспечения безопасности дорожного движения на центральных улицах города введут ограничения для автомобилистов.
Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена с 23.00 субботы, 20 мая, на проспекте Ленина (от ул. Советской, до ул. 9 мая). Запрет будет действовать ровно сутки.
В воскресенье, с полуночи до 23.00, ограничения на движение, стоянку и остановку транспорта введут на следующих участках:
- по ул. Мориса Тореза (от пр-да Тимирязева до ул. Жаворонкова),
- по ул. Жаворонкова (от ул. Мориса Тореза до пр-та Ленина),
- по ул. Агеева (от пр-та Ленина до ул. Н. Руднева).
Напомним, в день футбольного матча также планируется серьёзно усилить меры безопасности.
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