В центре Тулы 21 мая ограничат движение транспорта

Фото: ugrapro.ru

Это необходимо для обеспечения безопасности движения во время матча «Арсенал» – «Спартак.

В день встречи тульского «Арсенала» со столичным «Спартаком» обеспечения безопасности дорожного движения на центральных улицах города введут ограничения для автомобилистов.

Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена с 23.00 субботы, 20 мая, на проспекте Ленина (от ул. Советской, до ул. 9 мая). Запрет будет действовать ровно сутки.

В воскресенье, с полуночи до 23.00, ограничения на движение, стоянку и остановку транспорта введут на следующих участках:

по ул. Мориса Тореза (от пр-да Тимирязева до ул. Жаворонкова),

по ул. Жаворонкова (от ул. Мориса Тореза до пр-та Ленина),

по ул. Агеева (от пр-та Ленина до ул. Н. Руднева).

Напомним, в день футбольного матча также планируется серьёзно усилить меры безопасности.