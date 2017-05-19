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Когда устранят сбои в работе «МегаФона»?

Когда устранят сбои в работе «МегаФона»?

Как сообщили в Центральном филиале ПАО «МегаФон», специалисты ведут восстановительные работы. Причины неполадок, однако, не назвали.

Напомним, 19 мая в течение дня пользователи сети «МегаФон» жалуются на сбои в работе телефонной связи. Жалобы начали поступать около 12.00 и поступают до сих пор.

Менеджер по PR, рекламе и маркетингу Центрального филиала ПАО «МегаФон» Кира Фёдорова прокомментировала ситуацию:

Кира Фёдорова

– Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время. Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, звонки можно совершать через мессенджеры. Приносим свои извинения.

Точные сроки устранения назвать пока сложно. Мы делаем все возможное, чтобы устранить последствия в самое ближайшее время.

Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах Центрального региона.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 17:02 0
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