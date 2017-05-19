Когда устранят сбои в работе «МегаФона»?

– Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время. Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, звонки можно совершать через мессенджеры. Приносим свои извинения.

Точные сроки устранения назвать пока сложно. Мы делаем все возможное, чтобы устранить последствия в самое ближайшее время.