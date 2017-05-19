В тульском центре образования открыли пришкольный стадион

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Центре образования №34 в Туле прошли спортивные соревнования и торжественная церемония открытия пришкольного стадиона.

19 мая в Центре образования № 34 в Туле состоялись спортивные соревнования и торжественная церемония открытия после модернизации пришкольного стадиона.

Как отметила Юлия Федосеева, модернизацию этой спортивной площадки начал в 2016 году фонд развития Тульской области «Перспектива», работающий под патронажем губернатора Алексея Дюмина.

«Одним из основных направлений деятельности фонда „Перспектива“ является развитие массового спорта. Ведь спорт — это жизнь», — подчеркнула руководитель фонда.

По словам Федосеевой, в 2016 году были выбраны три спортивные площадки на территории образовательных учреждений, которые необходимо привести в порядок:

спортивная площадка на базе Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса (построена и открыта в 2016 году)

пришкольный стадион Центра образования № 34 (отремонтирована в 2017 году)

площадка на базе колледжа строительства и отраслевых технологий (в настоящее время начата реконструкция стадиона)

На стадионе прошли спортивные соревнования, в которых поучаствовали учащиеся центра образования.

Спортивный праздник завершился награждением лучших спортсменов школы.

В мероприятии приняли участие директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, директор Центра образования № 34 Людмила Лазарева, спортсмены, школьники и учителя.