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Туляки могут получить выписку из похозяйственной книги онлайн
Фото: keytown.me

Туляки могут получить выписку из похозяйственной книги онлайн

Теперь эта услуга доступна на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Работать с региональным порталом довольно просто. Заявителю достаточно авторизоваться в системе и с помощью меню выбрать соответствующую муниципальную услугу, которую возможно получить в электронном виде.

Заполнив необходимые поля и прикрепив электронные копии документов, пользователь портала оставляет заявку на оказание услуги. Изменения статуса заявки муниципальной услуги заявитель может в режиме реального времени отслеживать в своём личном кабинете.

К заявке на получение выписки из похозяйственной книги (этот документ подтверждает права собственности на землю) достаточно прикрепить всего два документа:

  • копию паспорта,
  • доверенность (если выписка получается для передачи другому лицу).

Остальные необходимые сведения – данные кадастрового паспорта земельного участка и сведения о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости, сотрудники государственных органов могут получить без участия заявителя.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 +2
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