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Коммунальщики навели порядок на двух тульских кладбищах
Фото: tula.ru

Коммунальщики навели порядок на двух тульских кладбищах

Выносить мусор с труднодоступных участков пришлось вручную. Все отходы будут вывезены на полигон ТБО.

Тульские коммунальщики провели работы по благоустройству на Смоленском и Горняцком городских кладбищах.

Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» с привлечением спецтехники из муниципального «Автохозяйства» навели порядок на кладбищах, расположенных на Новомосковском шоссе и возле посёлка Горняк.

Часть мусора коммунальщикам пришлось собирать вручную – спецтехника не смогла добраться до труднодоступных участков. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, все отходы будут вывезены на полигон ТБО для последующей утилизации.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:54 +1
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