Фото: tula.ru
Коммунальщики навели порядок на двух тульских кладбищах
Выносить мусор с труднодоступных участков пришлось вручную. Все отходы будут вывезены на полигон ТБО.
Тульские коммунальщики провели работы по благоустройству на Смоленском и Горняцком городских кладбищах.
Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» с привлечением спецтехники из муниципального «Автохозяйства» навели порядок на кладбищах, расположенных на Новомосковском шоссе и возле посёлка Горняк.
Часть мусора коммунальщикам пришлось собирать вручную – спецтехника не смогла добраться до труднодоступных участков. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, все отходы будут вывезены на полигон ТБО для последующей утилизации.
Другие статьи по темам
Место