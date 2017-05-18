Коммунальщики навели порядок на двух тульских кладбищах

Фото: tula.ru

Выносить мусор с труднодоступных участков пришлось вручную. Все отходы будут вывезены на полигон ТБО.

Тульские коммунальщики провели работы по благоустройству на Смоленском и Горняцком городских кладбищах.

Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» с привлечением спецтехники из муниципального «Автохозяйства» навели порядок на кладбищах, расположенных на Новомосковском шоссе и возле посёлка Горняк.

Часть мусора коммунальщикам пришлось собирать вручную – спецтехника не смогла добраться до труднодоступных участков. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, все отходы будут вывезены на полигон ТБО для последующей утилизации.