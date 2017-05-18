Тульская прокуратура заставила чиновников убрать незаконные свалки

Фото: prokuror-tula.ru

Прокуратурой Ленинского района совместно с представителями ООД «Народный фронт «За Россию» в Тульской области и представителями общественности был проведён рейд по местам несанкционированных свалок, отмеченных на сайте картасвалок.рф.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки было выявлено несколько точек незаконного складирования отходов – на ул. Совхозной в Хрущево, на ул. Советской в Барсуках, а также возле деревней Ратово и Раздолка (возле ЗАО «Краснобор»). Также мусор нашли у старой церкви возле дороги Ленинский-Богучарово и рядом с лесным массивом у деревни Скобелево.

Для устранения выявленных нарушений и ликвидации свалок прокуратурой района внесено 3 представления – начальнику Главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации Тулы, начальнику администрации Привокзального района и генеральному директору УК «Комфортсерсвис». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.