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Тульская прокуратура заставила чиновников убрать незаконные свалки
Фото: prokuror-tula.ru

Тульская прокуратура заставила чиновников убрать незаконные свалки

Выездные проверки прошли в нескольких населённых пунктах Зареченского и Привокзального районов.

Прокуратурой Ленинского района совместно с представителями ООД «Народный фронт «За Россию» в Тульской области и представителями общественности был проведён рейд по местам несанкционированных свалок, отмеченных на сайте картасвалок.рф.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки было выявлено несколько точек незаконного складирования отходов – на ул. Совхозной в Хрущево, на ул. Советской в Барсуках, а также возле деревней Ратово и Раздолка (возле ЗАО «Краснобор»). Также мусор нашли у старой церкви возле дороги Ленинский-Богучарово и рядом с лесным массивом у деревни Скобелево.

Для устранения выявленных нарушений и ликвидации свалок прокуратурой района внесено 3 представления – начальнику Главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации Тулы, начальнику администрации Привокзального района и генеральному директору УК «Комфортсерсвис». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:41 +3
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