С июня на нескольких улицах в Туле ограничат скорость движения транспорта
Максимальная скорость движения транспортных средств будет разрешена до 40 км/ч.
В Туле на нескольких улицах ограничат скорость движения транспорта. Изменения вступят в силу с 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить конфликтные ситуации между пешеходами и водителями в жилой застройке на улицах Шишкина, Томпа, МОПРа, Карла Либкнехта, 1-я Хомутовка, Жореса и Розы Люксембург.
На указанных улицах максимальная скорость движения транспортных средств будет разрешена до 40 км/ч.
Другие статьи по темам
Место