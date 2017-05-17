новости
новости
Регистрация
С июня на нескольких улицах в Туле ограничат скорость движения транспорта

С июня на нескольких улицах в Туле ограничат скорость движения транспорта

Максимальная скорость движения транспортных средств будет разрешена до 40 км/ч.

В Туле на нескольких улицах ограничат скорость движения транспорта. Изменения вступят в силу с 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить конфликтные ситуации между пешеходами и водителями в жилой застройке на улицах Шишкина, Томпа, МОПРа, Карла Либкнехта, 1-я Хомутовка, Жореса и Розы Люксембург.

На указанных улицах максимальная скорость движения транспортных средств будет разрешена до 40 км/ч.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:59 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
движение транспортамаксимальная скоростьограничение скорости

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексинском районе «Пежо» опрокинулся в кювет
В Алексинском районе «Пежо» опрокинулся в кювет
В Туле появились контейнеры для раздельного сбора мусора
В Туле появились контейнеры для раздельного сбора мусора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.