С июня на нескольких улицах в Туле ограничат скорость движения транспорта

Максимальная скорость движения транспортных средств будет разрешена до 40 км/ч.

В Туле на нескольких улицах ограничат скорость движения транспорта. Изменения вступят в силу с 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить конфликтные ситуации между пешеходами и водителями в жилой застройке на улицах Шишкина, Томпа, МОПРа, Карла Либкнехта, 1-я Хомутовка, Жореса и Розы Люксембург.

На указанных улицах максимальная скорость движения транспортных средств будет разрешена до 40 км/ч.