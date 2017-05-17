Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.
В Туле появились контейнеры для раздельного сбора мусора
В рамках Года экологии в Туле начали реализовывать проект по раздельному сбору мусора.
В рамках проекта «Сделай Тулу чище» сетчатые контейнеры для пластиковой тары появились в Советском округе города Тулы по адресам:
- улица Революции, 10
- улица Халтурина, 6
- улица Гоголевская, 69
И по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова такие же контейнеры для пластиковой тары вскоре появятся в остальных округах. Адреса, где они будут установлены, уже определены:
Привокзальный округ
- улица Седова, 33
- улица Маргелова, 5
Центральный округ
- улица Восточный проезд, 4
- улица Михеева, 25
Зареченский округ
- улица М. Горького, 31
- улица Галкина, 36
Пролетарский округ
- улица Плеханова, 159
Контейнеры предназначены для сбора пластиковой тары, на которой есть маркировка ПЭТ.
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