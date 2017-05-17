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В Туле появились контейнеры для раздельного сбора мусора
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В Туле появились контейнеры для раздельного сбора мусора

В рамках Года экологии в Туле начали реализовывать проект по раздельному сбору мусора.

В рамках проекта «Сделай Тулу чище» сетчатые контейнеры для пластиковой тары появились в Советском округе города Тулы по адресам:

  • улица Революции, 10
  • улица Халтурина, 6
  • улица Гоголевская, 69

И по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова такие же контейнеры для пластиковой тары вскоре появятся в остальных округах. Адреса, где они будут установлены, уже определены:

Привокзальный округ

  • улица Седова, 33
  • улица Маргелова, 5

Центральный округ

  • улица Восточный проезд, 4
  • улица Михеева, 25

Зареченский округ

  • улица М. Горького, 31
  • улица Галкина, 36

Пролетарский округ

  • улица Плеханова, 159

Контейнеры предназначены для сбора пластиковой тары, на которой есть маркировка ПЭТ.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:56 0
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