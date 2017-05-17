В Туле появились контейнеры для раздельного сбора мусора

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В рамках Года экологии в Туле начали реализовывать проект по раздельному сбору мусора.

В рамках проекта «Сделай Тулу чище» сетчатые контейнеры для пластиковой тары появились в Советском округе города Тулы по адресам:

улица Революции, 10

улица Халтурина, 6

улица Гоголевская, 69

И по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова такие же контейнеры для пластиковой тары вскоре появятся в остальных округах. Адреса, где они будут установлены, уже определены:

Привокзальный округ

улица Седова, 33

улица Маргелова, 5

Центральный округ

улица Восточный проезд, 4

улица Михеева, 25

Зареченский округ

улица М. Горького, 31

улица Галкина, 36

Пролетарский округ

улица Плеханова, 159

Контейнеры предназначены для сбора пластиковой тары, на которой есть маркировка ПЭТ.