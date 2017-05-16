Во дворах Тулы установят контейнеры для сбора пластикового мусора

Фото: из архива MySlo

Проект по раздельному сбору отходов проходит в рамках всероссийского Года экологии.

Контейнеры для сбора пластикового мусора были установлены в конце февраля в трёх дворах Советского района.

Они предназначены для сбора пластиковой тары, на донышке которой есть маркировка «ПЭТ». Как отмечает пресс-служба администрации города, жители района активно поддержали проект, поэтому было принято решение закрепить успех.

В ближайшее время ещё несколько контейнеров для пластиковых отходов будут установлены в других дворах Тулы: