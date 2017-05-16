Фото: из архива MySlo
Во дворах Тулы установят контейнеры для сбора пластикового мусора
Проект по раздельному сбору отходов проходит в рамках всероссийского Года экологии.
Контейнеры для сбора пластикового мусора были установлены в конце февраля в трёх дворах Советского района.
Они предназначены для сбора пластиковой тары, на донышке которой есть маркировка «ПЭТ». Как отмечает пресс-служба администрации города, жители района активно поддержали проект, поэтому было принято решение закрепить успех.
В ближайшее время ещё несколько контейнеров для пластиковых отходов будут установлены в других дворах Тулы:
- Привокзальный округ: ул. Седова, 33 и ул. Маргелова, 5,
- Центральный округ: мкрн Левобережный, ул. Восточный проезд, 4 и ул. Михеева, 25,
- Зареченский округ: ул. М. Горького,31 и ул. Галкина, 36-37,
- Пролетарский округ: ул. Плеханова, 159.
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