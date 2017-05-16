В Тульской области «Фольксваген» сбил пенсионера на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

С многочисленными травмами его госпитализировали.

15 мая в 12.24 на 97-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», сбила 83-летнего мужчину, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, с многочисленными травмами пенсионера госпитализировали.