Узловская прокуратура через суд обязала чиновников убрать стихийные свалки

На протяжении долгого времени на территории МО Шахтёрское скапливались бытовые отходы.

Узловской межрайонной прокуратурой проведены проверки соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок правоохранители выяснили, что на территории указанного МО Шахтёрское имеются несанкционированные свалки бытовых отходов и строительного мусора. Согласно действующему законодательству, обязанности по ликвидации свалок возложены на местную администрацию. Однако чиновники не спешили приступать к уборке, поэтому сотрудники прокуратуры обратились в суд.

В интересах неопределенного круга лиц было направлено четыре исковых заявления с просьбой обязать сотрудников администрации ликвидировать свалки бытовых отходов. По итогам рассмотрения все заявления были полностью удовлетворены.