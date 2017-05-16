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Узловская прокуратура через суд обязала чиновников убрать стихийные свалки

Узловская прокуратура через суд обязала чиновников убрать стихийные свалки

На протяжении долгого времени на территории МО Шахтёрское скапливались бытовые отходы.

Узловской межрайонной прокуратурой проведены проверки соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок правоохранители выяснили, что на территории указанного МО Шахтёрское имеются несанкционированные свалки бытовых отходов и строительного мусора. Согласно действующему законодательству, обязанности по ликвидации свалок возложены на местную администрацию. Однако чиновники не спешили приступать к уборке, поэтому сотрудники прокуратуры обратились в суд.

В интересах неопределенного круга лиц было направлено четыре исковых заявления с просьбой обязать сотрудников администрации ликвидировать свалки бытовых отходов. По итогам рассмотрения все заявления были полностью удовлетворены.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 0
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Место
Узловский районТульская область

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