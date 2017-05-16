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Житель Щекино сядет на скамью подсудимых за убийство собутыльника
Фото: primrep.ru

Житель Щекино сядет на скамью подсудимых за убийство собутыльника

Преступник сначала нанёс мужчине 18 колото-резаных ран, а затем добил несчастного деревянным бруском.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Щекинского района, обвиняемого в убийстве.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, утром 2 октября прошлого года возле кафе в деревне Пироговка-Соковнино Щекинского района между обвиняемым и его 31-летний знакомым произошел конфликт. Незадолго до этого они вместе распивали спиртное.

В ходе ссоры обвиняемый сначала нанес мужчине не менее 18 колото-резаных ударов по голове, шее и другим частям тела,  а затем взял деревянный брусок и добил потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следствием собраны все доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от шести до 15 лет колонии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 0
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