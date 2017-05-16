Министр молодежной политики: «Фасад ДКЖ будут ремонтировать»

Фото из архива Myslo.

Юлия Вепринцева сообщила Myslo, что барельефы сбили, так как они находились в аварийном состоянии.

15 мая с фасада здания ДК железнодорожников в Туле рабочие на вышке отбивали лепнину советских времен.



Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева:

– Скоро здание ДК будет передано от РЖД молодежному центру. Мы увидели, что барельефы находятся в аварийном состоянии, и решили их убрать в целях безопасности, чтобы ничего не упало детям на голову. Здесь будет проводиться ремонт.

Напомним, в конце марта был решен вопрос о передаче объектов ОАО «РЖД» в собственность муниципалитета и региона. На следующей неделе министерству молодежной политики передадут здание ДКЖ.

На базе здания создадут молодежный центр: он приютит студотряды, патриотические клубы, общественные организации. А секции и кружки, которые сейчас базируются в ДКЖ, непременно продолжат свою работу.