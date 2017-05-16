новости
новости
Регистрация
Министр молодежной политики: «Фасад ДКЖ будут ремонтировать»
Фото из архива Myslo.

Министр молодежной политики: «Фасад ДКЖ будут ремонтировать»

Юлия Вепринцева сообщила Myslo, что барельефы сбили, так как они находились в аварийном состоянии.

15 мая с фасада здания ДК железнодорожников в Туле рабочие на вышке отбивали лепнину советских времен.


Фото ИА «Тульские новости».


Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева:

– Скоро здание ДК будет передано от РЖД молодежному центру. Мы увидели, что барельефы находятся в аварийном состоянии, и решили их убрать в целях безопасности, чтобы ничего не упало детям на голову. Здесь будет проводиться ремонт.

Напомним, в конце марта был решен вопрос о передаче объектов ОАО «РЖД» в собственность муниципалитета и региона. На следующей неделе министерству молодежной политики передадут здание ДКЖ.

На базе здания создадут молодежный центр: он приютит студотряды, патриотические клубы, общественные организации. А секции и кружки, которые сейчас базируются в ДКЖ, непременно продолжат свою работу.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:35 0
Другие статьи по темам
Событие
лепнинаремонтДК железнодорожниковДКЖ
Люди
Юлия Вепринцева
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая
«Студенческая весна» в Туле: расписание на 16 мая
В центре Тулы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
В центре Тулы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.