Министр молодежной политики: «Фасад ДКЖ будут ремонтировать»
Юлия Вепринцева сообщила Myslo, что барельефы сбили, так как они находились в аварийном состоянии.
15 мая с фасада здания ДК железнодорожников в Туле рабочие на вышке отбивали лепнину советских времен.
Фото ИА «Тульские новости».
Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева:
– Скоро здание ДК будет передано от РЖД молодежному центру. Мы увидели, что барельефы находятся в аварийном состоянии, и решили их убрать в целях безопасности, чтобы ничего не упало детям на голову. Здесь будет проводиться ремонт.
Напомним, в конце марта был решен вопрос о передаче объектов ОАО «РЖД» в собственность муниципалитета и региона. На следующей неделе министерству молодежной политики передадут здание ДКЖ.
На базе здания создадут молодежный центр: он приютит студотряды, патриотические клубы, общественные организации. А секции и кружки, которые сейчас базируются в ДКЖ, непременно продолжат свою работу.