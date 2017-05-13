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В Тульской области проходят региональные соревнования «Школа безопасности»

В Тульской области проходят региональные соревнования «Школа безопасности»

В трехдневных соревнованиях принимают участие более 200 учащихся образовательных учреждений и организаций Тульской области.

В трехдневных региональных соревнованиях Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» принимают участие 25 команд-победителей муниципальных этапов, а это более 200 учащихся образовательных учреждений и организаций Тульской области.

Обращаясь с приветственным словом к участникам соревнований заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун отметил, что Всероссийскому движению «Школа безопасности» уже более 20 лет и с каждым годом соревнования развиваются, прирастая новыми дисциплинами и конкурсами.

- Именно тульская земля стала родоначальницей «Школы безопасности». Эти соревнования с 2010 года признаны видом спорта «Многоборье спасателей МЧС России» и включены во Всероссийский реестр видов спорта. Желаю всем ребятам достойного прохождения всех конкурсных испытаний и ярких побед. Проигравших здесь не бывает. Вы все приобретете новых друзей и полезные навыки умения правильно действовать в экстренных ситуациях, — сказал Борис Шовкун.

Программа соревнований включает в себя следующие этапы — «Туристская полоса препятствий», «Пожарно-техническая полоса», «Маршрут выживания», а также организацию быта в полевых условиях и конкурсную программу «Дню Победы посвящается».

Следить за прохождением этапов будет судейская бригада. Победители регионального этапа соревнований представят Тульскую область на XXII межрегиональном слете-соревновании детско-юношеского движения «Школа безопасности» учащихся образовательных организаций субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа, который пройдет на территории Тамбовской области в июне 2017 года.

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