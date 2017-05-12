В частном секторе Пролетарского района 15 мая отключат воду
В одном из домов будут проводиться ремонтные работы. Подачу воды планируют возобновить в тот же день.
В понедельник, 15 мая, с 10.00 и до окончания ремонтных работ в доме № 30 по улице Ватутина от водоснабжения будут отключены дома на нескольких улицах Пролетарского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Тулагорводоканал». Без воды останутся следующие улицы:
- ул. Щепина,
- ул. Огарева,
- ул. Репина,
- ул. Ермоловой,
- ул. Верещагина,
- ул. Ватутина,
- ул. Ивана Франко,
- ул. Айвазовского,
- ул. П. Морозова,
- пр-д Полежаева,
- ул. Газовая,
- Епифанское шоссе,
- ул. Дачная.
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