В частном секторе Пролетарского района 15 мая отключат воду

В одном из домов будут проводиться ремонтные работы. Подачу воды планируют возобновить в тот же день.

В понедельник, 15 мая, с 10.00 и до окончания ремонтных работ в доме № 30 по улице Ватутина от водоснабжения будут отключены дома на нескольких улицах Пролетарского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Тулагорводоканал». Без воды останутся следующие улицы: