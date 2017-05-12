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В частном секторе Пролетарского района 15 мая отключат воду

В частном секторе Пролетарского района 15 мая отключат воду

В одном из домов будут проводиться ремонтные работы. Подачу воды планируют возобновить в тот же день.

В понедельник, 15 мая, с 10.00 и до окончания ремонтных работ в доме № 30 по улице Ватутина от водоснабжения будут отключены дома на нескольких улицах Пролетарского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Тулагорводоканал». Без воды останутся следующие улицы:

  • ул. Щепина,
  • ул. Огарева,
  • ул. Репина,
  • ул. Ермоловой,
  • ул. Верещагина,
  • ул. Ватутина,
  • ул. Ивана Франко,
  • ул. Айвазовского,
  • ул. П. Морозова,
  • пр-д Полежаева,
  • ул. Газовая,
  • Епифанское шоссе,
  • ул. Дачная.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 0
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