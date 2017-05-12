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На улицах Тулы высадят более 452 тысяч цветов
Фото: tula.ru

На улицах Тулы высадят более 452 тысяч цветов

Работы по высадке цветочной рассады будет выполнять подрядная организация «Дизайн-Стиль».

В течение ближайших двух лет на улицах города будет высажено 452 415 цветов. Работы по озеленению пройдут на 77 объектах, расположенных во всех районах Тулы, общая площадь которых составляет 9 300 квадратных метров.

Муниципальный контракт заключён с подрядной организацией ООО «Дизайн-Стиль». Ассортимент цветочной рассады включает в себя цветы-однолетники (сальвия, петуния, бегония, георгин, виола, цинния, кохия), а также многолетние растения (пионы, розы, астры,  папоротники, флоксы, ирисы) и луковичные тюльпаны.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +1
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