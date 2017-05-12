Каких результатов добилась Тульская область, выполняя «майские указы» Президента?

Свою пресс-конференцию зампред правительства Тульской области – министр экономразвития региона Григорий Лаврухин приурочил к 5-летию подписания Владимиром Путиным программных указов. Напомним, что майскими принято называть 11 указов, которые Владимир Путин подписал 7 мая 2012 года, когда в третий раз вступил в должность Президента России.

- Майские указы затрагивают ключевые сферы жизни общества: здравоохранение, образование, демографию, экономику. И задачи, поставленные Президентом, отражены в Программа развития региона, утвержденной губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, - пояснил Григорий Лаврухин.

Кстати, Программа развития региона была разработана до 2021 года.

Григорий Лаврухин напомнил основные положения указов, плановые целевые показатели этих указов и пояснил, какие из них достигнуты в регионе, а над какими еще идет работа:

- Из 42 показателей, которые отражают выполнение «майских указов», по 24-м Тульская область выполняет плановые цифры, по 6 мы выполнили плановые значения, а по 12 у нас есть позитивная динамика.

Например, согласно указу №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в стране к 2020 году должно быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, а производительность труда должна вырасти в 1,5 раза. По данным Росстата, в Тульской области в 2016 году количество высокопроизводительных рабочих мест увеличилось на 2400, то есть на 1,3% к уровню 2015 года. По этому показателю мы занимаем 3-е место в ЦФО и 12 место в РФ. Всего же на конец 2016 года в регионе свыше 190 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. К 2020 году планируется создать и модернизировать еще 87 тысяч.

Производительность труда в Тульской области, по данным Росстата, выросла в 2015 году к уровню 2011 на 24,3%. И по этому показателю мы занимаем 3-е место в ЦФО и 8-е место в РФ (для сравнения: производительность труда по России в целом выросла на 3,8%).

Еще один важный показатель «экономического майского указа» - соотношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (ВРП). За 2015 год он составил 22,2%, что выше среднего по ЦФО (15,8%) и России в целом (19,6%). К 2018 году мы должны довести этот показатель до 27%.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте за период с 2011 года до 2015 года выросла ненамного (плюс 1,1%). Но при этом стоит учитывать, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в 2015 году составляла 37,3%. По этому показателю мы лидеры в ЦФО и России, занимаем 1-е место! И в этом нет ничего удивительного - у нас много предприятий оборонного комплекса, гражданское машиностроение и инновационные производства малого и среднего бизнеса.

- Достичь таких показателей при выполнении указа №596 позволили действующие региональные программы, направленные на улучшение инвестиционного климата и качества деловой среды, введение инвестиционного стандарта, развитие малого и среднего бизнеса, предоставление налоговых преференций и льготное финансирование, создание инжинирингового центра, предоставление субсидий и господдержки, - пояснил Григорий Лаврухин.

Наверное, один из самых известных майских указов – это указ №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», потому что он касается зарплат бюджетников.

По словам зампреда правительства, темпы роста реальной зарплаты в последние годы в России снижаются, а в Тульской области реальная зарплата в 2016 году к 2011 году выросла на 11,5%.

По этому показателю Тульская область занимает 1-е место в ЦФО (+4,6%) и 10-е место в РФ (+5,4%). По словам Григория Лаврухина, по всем категориям работников бюджетной сферы, определенных Указом (за исключением педагогических работников образовательных учреждений общего образования, социальных работников и младшего медицинского персонала), плановые значения достигнуты.

- Большую часть показателей собирает Росстат. И «приукрасить» данные, в том числе по средней зарплате тех же врачей или учителей ни у региональной власти, ни у муниципальной нет возможности, - пояснил Григорий Лаврухин. - Также в Тульской области на постоянной основе ведется мониторинг соотношения уровня зарплат руководителей предприятий, например, главврачей и рядовых сотрудников, чтобы исключить возможность достижения плановых показателей указа за счет высоких зарплат руководителей. Все эти вопросы регулируются нормативной базой, утвержденной в той или иной отрасли.

Хорошую динамику показывает Тульская область и по показателю прироста количества выставочных проектов. По количеству выставочных проектов мы перевыполняем план, например, в 2016 году их стало больше на 71,6% по сравнению с 2011 годом. Только за прошлый год федеральными, областными и муниципальными музеями было организовано 1258 выставок (для сравнения, в 2015 году их было 1177).

Один из показателей указа №597 касается творческого развития детей. В этом тулякам есть чем гордиться. Доля детей, участвующих в различных творческих мероприятиях, составляет 7,1% от общего числа детей при плановом показателе 5,7%.

По указу президента №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» одним из главных критериев его выполнения является снижение смертности от ряда болезней. По итогам 2016 года Тульская область достигла целевых показателей, установленных указом для региона на 2018 год, по смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза и младенческой смертности.

Регион выполнил плановые показатели указа президента №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Например, дети в возрасте от 3 до 7 лет на 100% обеспечены местами в детских садах.

По итогам 2016 года 68% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным образовательным программам. Заметим, что к 2020 году этот показатель должен быть 70-75%.

По итогам 2016 года 20% образовательных организаций среднего профобразования располагаются в зданиях, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. К 2020 году доля таких образовательных учреждений должна быть 25%.

49,6% туляков от общей численности занятого в области экономики населения в возрасте от 25 до 65 лет прошли повышение квалификации и/или профессиональную подготовку.

Тульская область выполнила плановые показатели и по такому сложному направлению как жилищное строительство (указ №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»).

По словам Григория Лаврухина, по итогам 2016 года объем ввода жилья эконом-класса составил 409 тыс. кв. м при плане 300 тыс. кв. м. А всего же за 2016 год в Тульской области введено 622,59 тыс. кв. м жилья. И по этому показателю регион занимает 13-е место в ЦФО и 45-е в РФ. А по темпам роста относительно 2015 года мы занимаем 16-е и 68-е место соответственно.

Достичь такого результата удалось в том числе за счет комплексной подготовки площадок под застройку, развития инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и развития системы ипотечного кредитования.

- Действительно, это один из сложных указов президента - и с точки зрения задач, и с точки зрения их выполнения, - пояснил зампред правительства региона. - По факту это практически реформирование всей сферы ЖКХ. И, конечно, тут никак не обойти проблему ветхого и аварийного жилья.

По словам Григория Лаврухина, в указе нет такого показателя как «уровень расселения аварийного фонда». Пока нет. Но 4 мая на заседании Госсовета, посвященного выполнению майских указов, эта тема была поднята. Предполагается, что такой показатель будет введен - общая доля расселяемого фонда. А что касается расселения именно в Тульской области, то, по словам зампреда, регион планирует закончить программу в тех объемах, которые установлены нам федеральным центром.

- Указ президента №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» направлен на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, - говорит Григорий Лаврухин. – И плановые показатели этого указа регион выполнил с опережением.

По данным опросов, уровень удовлетворенности туляков качеством предоставления этих услуг за 2016 год составил 95,8% (плановый показатель на 2018-й год составляет 90%).

В 2016 году доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, составила 99,64% (плановое значение на 2016 год составляет 90%).

Тульская область занимает 5-е место в ЦФО и 10-е по России по такому показателю как «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (61,5% при плане 50%).

- Добиться таких результатов мы смогли за счет развития системы многофункциональных центров, бизнес-МФЦ, перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид с возможностью получения их дистанционно, - пояснил Григорий Лаврухин.

- Очень важный и для России в целом, и для нашего региона указ Президента №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», - говорит зампред правительства области. - Но плановые показатели по данному указу в регионе еще не достигнуты.

Суммарный коэффициент рождаемости в регионе за 2016 год составил 1,547. Это 13-е место в ЦФО и 76-е место в РФ.

Ожидаемая продолжительность жизни за 2016 год составила 70,6 года. По этому показателю туляки занимают 15-е место в ЦФО и 57-е место в РФ.

На реализацию этого указа в регионе направлены две программы – развитие здравоохранения и поддержка семей с детьми.