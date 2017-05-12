Из-за похолодания в Тульской области приостановлены плановые отключения горячей воды
Наряду с этим в региональном Минстрое сообщили, что возобновление теплоснабжения в домах туляков технически невозможно.
В связи с погодными условиями плановые отключения котельных, обеспечивающих горячее водоснабжение, перенесены на период до установления стабильной теплой температуры.
Об этом Myslo сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Тульской области.
В ведомстве отмечают, что сразу после завершения отопительного сезона 2016-2017 годов ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями начата подготовка к очередному отопительному сезону: проводится опрессовка теплосетей, плановая замена аварийных участков, начался ремонт оборудования котельных. Управляющие компании отключили дома от магистралей теплоснабжения и проводят ремонт запорной арматуры.
Возобновление теплоснабжения на всех объектах в настоящее время технически невозможно.