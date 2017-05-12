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Из-за похолодания в Тульской области приостановлены плановые отключения горячей воды

Из-за похолодания в Тульской области приостановлены плановые отключения горячей воды

Наряду с этим в региональном Минстрое сообщили, что возобновление теплоснабжения в домах туляков технически невозможно.

В связи с погодными условиями плановые отключения котельных, обеспечивающих горячее водоснабжение, перенесены на период до установления стабильной теплой температуры.

Об этом Myslo сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Тульской области.

В ведомстве отмечают, что сразу после завершения отопительного сезона 2016-2017 годов ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями начата подготовка к очередному отопительному сезону: проводится опрессовка теплосетей, плановая замена аварийных участков, начался ремонт оборудования котельных. Управляющие компании отключили дома от магистралей теплоснабжения и проводят ремонт запорной арматуры.

Возобновление теплоснабжения на всех объектах в настоящее время технически невозможно.

 
В то же время на ряде социальных объектов области, где возможна обособленная подача тепла, возобновлено теплоснабжение до установления теплой погоды.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:13 0
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