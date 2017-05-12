На следующих выходных в Туле пройдёт акция «Ночь музеев»

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Российские музеи откроют свои двери для ночных посетителей в следующую субботу, 20 мая. Главной темой акции станет столетие революции 1917 года, в некоторых музеях пройдут мероприятия, приуроченные к Году экологии. Посетителей ждут тематические экскурсии, концерты, мастер-классы, спектакли, выставки, творческие встречи, показы и обсуждение фильмов, квест-игры и многое другое.

Тульские музеи в преддверии акции подготовили масштабную программу. В музее художника В. Д. Поленова состоится творческий вечер с показом документального фильма «Больше чем любовь» и рассказом о судьбе музея-усадьбы. Сотрудник областного краеведческого музея Е. М. Полозов в музейную ночь проведёт для посетителей авторскую экскурсию, посвящённую 110-летию со дня рождения тульского художника-оружейника М. И. Глаголева.

Художественный музей приглашает принять участие в квесте «Музейный бестиарий». Гостей ждёт мастер-класс от резчика по дереву Максима Зернова. В ЦПКиО имени Белоусова запланировано катание на лошадях и хореографический флешмоб от «Школы импровизации». С подробной афишей тульской «Ночи музеев» можно ознакомиться здесь.