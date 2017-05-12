В Тульской области нашли обломки военного самолета

Фото Дмитрия Дзюбина

Осколки пролежали в овраге недалеко от деревни Грызлово Ясногорского района больше половины столетия, пока их не обнаружил пятилетний ребенок.

На кусок металла, торчащий из земли в лесу, житель деревни Грызлово Ясногорского района Евгений Синицын наткнулся в начале мая 2017 года. Из любопытства неизвестную железяку мужчина вместе с детьми решил выкопать. На помощь позвали соседей и родственников. А когда находку достали из-под земли, оказалось, что перед ними части военного самолета.

- Старожилы нашей деревни рассказывали, что в этих местах во время Великой Отечественной войны три дня стояли немцы. Здесь погибли наши разведчики, недалеко есть братская могила. Поисковики говорили, что в этих местах может лежать самолет, но мы даже не думали его искать, - рассказывает Евгений Синицын. - В начале мая мы с детьми захотели пройти по местам, по которым во время войны передвигались наши разведчики. И во время прогулки мой пятилетний сын Тимофей заметил кусок алюминия.

Маленькие осколки были повсюду, а потом мы увидели в земле что-то большое. Сразу же сообщили об этом в музей, и специалисты разрешили нам поднять все части самолета своими силами.

Пока не найдены самые основные детали, специалисты не могут ничего узнать о модели самолета и обстоятельствах, при которых он оказался в овраге.

Однако уже сейчас можно предположить: летательный аппарат разбился при посадке.

- Здесь на поверхности везде срабатывает металлоискатель, осколки разбросаны на несколько десятков метров. Вероятнее всего, летчик пытался спасти самолет, поэтому в последние секунды он двигался по касательной к земле, не рухнул сразу вниз, - предполагает председатель совета ветеранов ВОВ МО Ревякинское Андрей Шведов. - Но мы не знаем, успел ли летчик спастись, сколько человек было в самолете, какие там могли находиться боеприпасы. Ответы на эти вопросы можно будет получить, когда найдут номерные агрегаты. Тогда есть возможность получить из архива необходимые сведения и восстановить события военного времени.

Предполагается, что летательный аппарат пролежал в земле с 1942 года. Детали самолета сильно повреждены.

Поиски затрудняет болотистая местность. Но жители деревни Грызлово не сдаются, они хотят поднять все детали на поверхность без помощи специалистов и техники и не подпускают поисковиков к находке.

- Мы справимся сами, нам интересны раскопки. К работе подключаются родственники, соседи и дети. Мы хотим, чтобы именно местные жители прошли этот путь и вспомнили, какой ценой досталась победа нашим предкам. Пока дети не понимают, чем занимаются. Но спустя десять лет они осознают, что своими руками прикоснулись к истории, - говорит Евгений Синицын. - Возле деревни хранится много предметов военного времени. Мы знаем историю нашего края, слышали в каких местах могут храниться боеприпасы. Мы бережно относимся к нашей деревне, а что ожидать от пришлых поисковиков, мы не знаем.

Местные жители, вооружившись лопатами и металлоискателями, собираются поднять сначала крупные детали самолета, а затем найти все мелкие осколки, чтобы по крупицам максимально точно восстановить упавший самолет. По подсчетам энтузиастов на поиски уйдет 2-3 дня.

Однако специалисты уверяют, это слишком оптимистичные прогнозы.

- Здесь нужны специалисты. Первым делом необходимо вычистить площадь, убрать деревья. И после этого, можно работать точечно. Если решили, что здесь находится двигатель, то нужно работать вокруг него, в том числе с помощью техники, - говорит руководитель поискового отряда «Рубеж» Владимир Сафронов. - Здесь болотистая местность, работать придется в грязи, поэтому понадобится минимум четыре дня.

Пока местные жители не согласны на такие условия. Однако кто бы ни занялся раскопками, находку планируется передать в музей. И по словам местных, это только начало возрождения истории Тульского края. Евгений Синицын уверяет: ему известно еще о двух местах предполагаемого падения военных самолетов, но пока он держит их в секрете.