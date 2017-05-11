В Туле могут снизить нормативы по оплате ОДН

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В администрации города прошло заседание рабочей группы по вопросам начисления платы за общедомовые нужды.

Участники встречи обсудили нормативы на ОДН по горячему и холодному водоснабжению. По итогам мероприятия были подготовлены предложения для направления в министерство строительства и ЖКХ, Госжилинспекцию и другие органы.

В частности, предложено проработать вопрос о включении в смету капитального ремонта установку приборов с дистанционным снятием показаний. В ближайшее время управление по городскому хозяйству выполнит расчет стоимости установки общедомовых счетчиков для типовых пяти- и девятиэтажных домов.

Кроме того, члены рабочей группы порекомендовали проработать возможность уменьшения нормативов платы за ОДН. Например, тариф по водоотведению предложено установить в нулевом размере или вовсе упразднить.

Следующее заседание рабочей группы состоится 25 мая. На нём будут обсуждаться нормативы на ОДН по электроэнергии. В мероприятии примут участие представители БТИ, электросетей и регионального правительства.