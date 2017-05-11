новости
новости
Регистрация
В Туле могут снизить нормативы по оплате ОДН
Фото: vop.ru

В Туле могут снизить нормативы по оплате ОДН

В администрации города прошло заседание рабочей группы по вопросам начисления платы за общедомовые нужды.

Участники встречи обсудили нормативы на ОДН по горячему и холодному водоснабжению. По итогам мероприятия были подготовлены предложения для направления в министерство строительства и ЖКХ, Госжилинспекцию и другие органы.

В частности, предложено проработать вопрос о включении в смету капитального ремонта установку приборов с дистанционным снятием показаний. В ближайшее время управление по городскому хозяйству выполнит расчет стоимости установки общедомовых счетчиков для типовых пяти- и девятиэтажных домов.

Кроме того, члены рабочей группы порекомендовали проработать возможность уменьшения нормативов платы за ОДН. Например, тариф по водоотведению предложено установить в нулевом размере или вовсе упразднить.

Следующее заседание рабочей группы состоится 25 мая. На нём будут обсуждаться нормативы на ОДН по электроэнергии. В мероприятии примут участие представители БТИ, электросетей и регионального правительства.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:57 0
Другие статьи по темам
Событие
расходы ОДНнормативы ОДНкоммунальные услугиоплата коммунальных услугадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Ложевой водитель бросил внедорожник на проезжей части, чтобы сходить в магазин
На улице Ложевой водитель бросил внедорожник на проезжей части, чтобы сходить в магазин
В Туле экс-полицейские обвиняются в хищении топлива на сумму более миллиона рублей
В Туле экс-полицейские обвиняются в хищении топлива на сумму более миллиона рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.