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На улице Ложевой водитель бросил внедорожник на проезжей части, чтобы сходить в магазин
Фото Егора Авдеева (vk.com/avtolove71)

На улице Ложевой водитель бросил внедорожник на проезжей части, чтобы сходить в магазин

Перегородив полосу движения, мужчина спокойно ушёл по своим делам. Вернувшись, он, как ни в чём не бывало, сел за руль и уехал.

Около 14.00, в Пролетарском районе, на улице Ложевой, возле остановки «ул. Калинина» водитель корейского внедорожника оставил автомобиль на проезжей части, перегородив машиной почти две полосы, и спокойно ушёл по своим делам.

По словам очевидца, заснявшего необычную «парковку» на камеру смартфона, мужчина зашёл в расположенный неподалёку магазин, затем вернулся, держа в руках пакеты с покупками, сел за руль и уехал. Молодой человек опубликовал фотографии в соцсети, уточнив, что на джипе были установлены номера серии «ТТТ». Скорее всего, аварийная сигнализация не была включена.

Напомним, почти месяц назад похожая ситуация произошла на пересечении улиц Кауля и Староникитской – пожилая автоледи бросила свою иномарку прямо на проезжей части, чтобы купить на развале фермерский творог. Вернувшись, она так же спокойно села в машину и уехала по своим делам.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:20 +3
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Место
Тулаулица Ложевая

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