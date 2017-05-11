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В Туле экс-полицейские обвиняются в хищении топлива на сумму более миллиона рублей
Фото: kto-chto-gde.ru

В Туле экс-полицейские обвиняются в хищении топлива на сумму более миллиона рублей

Используя подложные документы, напарники похищали бензин и заправочные талоны. Топливо патрульные продавали автомобилистам.

Прокурор Тульской области Александр Козлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ППС и его коллеги – начальника отделения материально-технического обеспечения. Мужчины обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

С января по ноябрь прошлого года сотрудники патрульно-постовой службы, используя подложные документы, похищали бензин и солярку, а также талоны, позволяющие получать топливо на городских заправках. В общей сложности, ущерб от их преступного промысла составил порядка миллиона рублей. Бензин полицейские продавали жителям Тулы и области.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области и уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшая сторона – федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечение УМВД России по Тульской области», уже предъявила обвиняемым исковые требования о возмещении ущерба.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 0
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