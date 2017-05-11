Тульские шашисты привезли 9 медалей с международных соревнований

Фото: ufimnivy.ru

Во время майских праздников туляки приняли участие в чемпионатах мира и Европы по шашкам.

На чемпионате Европы по шашкам в Орле на старт вышли более 160 спортсменов из десяти стран мира. В категории до 27 лет «серебро» в классике и «бронзу» в быстрой программе завоевал туляк Григорий Гетманский. В категории до 11 лет серебро две серебряные медали взял кандидат в мастера Арсений Цынов. Также юный туляк пополнил копилку сборной России двумя золотыми медалями, выступив в командном зачёте.

Оба спортсмена тренируются под руководством заслуженного тренера Бориса Оксмана, подготовкой Арсения Цынова также занимается Юрий Хохлов. В категории до 14 лет отличился ещё один туляк – кандидат в мастера Денис Осин.

На чемпионате мира по международным шашкам по молниеносной и быстрой программам, прошедшем в турецком Измире, соревновались 40 спортсменов из 11 стран. Серебряную медаль в быстрой программе в личном зачёте завоевал международный гроссмейстер, туляк Александр Гетманский. Он же взял «золото» и «серебро» в составе сборной России.