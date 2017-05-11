Из-за заморозков в Тульской области может погибнуть урожай озимых культур

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Эксперты советуют фермерам уже сейчас уведомить страховщиков о возможных убытках и учитывать погодные условия при проведении полевых работ.

Тульские фермерские хозяйства оказались в зоне риска. Из-за внезапного похолодания неблагоприятная ситуация с развитием озимых культур сложилась в Щекинском, Киреевском, Кимовском, Тепло-Огаревском, Воловском и других аграрных районах региона.

От длительных ночных заморозков озимые посевы могут погибнуть. Усугубляет ситуацию и снижение уровня накопительных осадков. Например, в Тульской и Рязанской областях этот показатель ниже прошлогодних значений в полтора-два раза. Такие данные приводит национальный союз агростраховщиков. По мнению экспертов, с 11 по 13 мая на этих территориях ожидается резкое понижение температуры, вплоть до отрицательных значений. Похолодание будет сопровождаться незначительными осадками, скорее всего, мокрым снегом.

Специалисты рекомендует сельхозпроизводителям, застраховавшим посевы, оценить состояние озимых культур и своевременно уведомить свою страховую компанию о выявленных отклонениях, а также учитывать погодные условия при проведении весенне-полевых работ.