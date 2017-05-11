Под Тулой найден самолет времен Великой Отечественной

Уроженец деревни Грызлово Ясногорского района Евгений Владимирович Синицын в преддверии годовщины Дня Победы отправился на познавательную прогулку с тремя сыновьями по местам боевых действий. Рассказывал и показывал сыновьям, где в окрестностях их деревни велись сражения в годы войны.

Гуляя по лесу Синицыны наткнулись на торчащий из земли кусок металла. Из любопытства они решили его откопать, но сами не справились. Собрали несколько человек из числа соседей.

Оказалось, что Синицыны нашли русский самолет времен Великой Отечественной войны.

Чтобы не испортить находку, они оставили все как есть до приезда специалистов.