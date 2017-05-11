Источник: Начальник Ясногорской полиции давил на подозреваемого авторитетом

Фото yasnogorsk.bezformata.ru. На фото Юрий Долгушин

Недавно стало известно о том, что в отношении начальника полиции ОМВД России по Ясногорскому району возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Юрий Долгушин в начале 2017 года, желая улучшить статистику, требовал от местного жителя признания в производстве, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщил Myslo источник в следствии, полицейский «давил на мужчину авторитетом, пригрозил несчастному, что повесит на него еще какое-нибудь преступление».

Как стало известно Myslo, начальник полиции не применял к мужчине силу. Но тот побоялся спорить с начальником полиции и признался в преступлении, которого якобы не совершал.

В полиции на основании признания собрали доказательную базу, предъявили местному жителю обвинение по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Ему грозил реальный срок наказания. Но на стадии судебного разбирательства в дело вмешалось УФСБ. По результатам их проверки дело возбудили уже в отношении начальника полиции.

Сейчас в СУ СК РФ по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении Юрия Долгушина по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Татьяна Грызлова – В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных мероприятий, собирают доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается, – говорит старший помощник СУ СК РФ по Тульской области Татьяна Грызлова.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, в управлении назначена служебная проверка.

Андрей Ярцев – После установления всех обстоятельств будет дана оценка действиям сотрудника полиции. В случае установления его вины, он будет привлечен к ответственности. Сейчас полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Но справедливости ради надо отметить, что мужчина, у которого выбили признание, попал в полицию небезосновательно. Он совершил административное правонарушение, связанное с производством и продажей спиртного, правда, не такое серьезное, как ему вменяли.