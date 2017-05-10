Погода в Туле 11 мая: похолодание, дождь и сильный ветер

Фото: oboi.96.lt

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается лёгкая облачность с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).

Прогнозируется похолодание. Ночью заморозки до -4 градусов, дневная температура – до +12. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление довольно низкое – 735-740 мм рт. ст.