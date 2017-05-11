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Под Тулой мужчина попал под колеса «Мицубиси»
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой мужчина попал под колеса «Мицубиси»

Пострадавшего доставили в больницу.

10 мая в 19.45 на 14-м километре автодороги «Тула-Белёв» 64-летний водитель «Мицубиси Аутлендера» сбил пешехода. 63-летний мужчина переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.

С различными травмами пешехода доставили в медицинское учреждение.

 

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! При отсутствии тротуаров осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.

При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 0
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