Фото УГИБДД по Тульской области.
Под Тулой мужчина попал под колеса «Мицубиси»
Пострадавшего доставили в больницу.
10 мая в 19.45 на 14-м километре автодороги «Тула-Белёв» 64-летний водитель «Мицубиси Аутлендера» сбил пешехода. 63-летний мужчина переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.
С различными травмами пешехода доставили в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! При отсутствии тротуаров осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.
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