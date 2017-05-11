Что творится в тульском БТИ: Как частники наживаются за счет госпредприятия

Фото Юлии Королевой, Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Почему туляки приходят в госучреждение, а им подсовывают договор со сторонним ООО? Расследование Myslo.

Тулячка Галина Баканова — председатель дачного кооператива «Октава-1». Чтобы привести все документы по СНТ в порядок, потребовались кадастровые и топографические работы с целью определения границ земель общего пользования.



Галина Баканова.

– Я не владела информацией о тульских фирмах, которые работают на рынке кадастровых услуг, поэтому решила, что верней всего будет пойти в государственное учреждение — ФГУП «Ростехнивентаризация — федеральное БТИ», что на улице Фрунзе, 13, — рассказывает Галина Алксандровна. — Уж там точно не обманут и сделают все как надо.

И вот 28 ноября 2016 года Галина Баканова пришла в БТИ, к начальнику земельного отдела Людмиле Назаровой.

Нужные документы все были с собой, поэтому никаких задержек и проволочек не предвиделось. Начальник земельного отдела документы изучила, сняла копии и назначила дату следующего визита — 1 декабря. За это время сотрудники БТИ должны были, по ее словам, провести расчет стоимости услуги, подготовить договор.

– В назначенное время я пришла к Назаровой в ее рабочий кабинет на Фрунзе, 13, — рассказывает Галина Баканова. — Там начальник земельного отдела представила мне для подписания договор на кадастровые работы с ООО «Формат Эксперт Сервис». Договор уже был подписан гендиректором ООО Денисом Осечкиным. При этом Назарова сказала, что между БТИ и этой фирмой заключено агентское соглашение и это ООО является представителем федеральной структуры.

– Я не имела возможности проверить эти сведения, к тому же у меня не было оснований не доверять сотруднику госучреждения, — сетует Галина Александровна. — Я подписала этот договор, Назарова дала мне квитанцию на сумму 25 тысяч рублей за топосъемку, которую я и оплатила в пользу ООО «Формат Эксперт Сервис».





По словам женщины, в течение декабря 2016 года она по указанию Назаровой дважды обращалась в «Росреестр» за совершенно ненужными справками. При этом при повторном обращении в «Росреестр» Галине Александровне намекнули, что сотрудница БТИ вводит ее в заблуждение, гоняя «по инстанциям»:

– В «Росреестре» сказали, что площадь земель общего пользования нашего СНТ составляет всего лишь 3202 кв. м, а не 63637 кв. м, как было указано в уже подписанном договоре, — поясняет Галина Баканова. — Более 60 тысяч кв. м земли уже были оформлены нашими дачниками в собственность и поставлены на кадастровый учет в «Росреестре» и никак не могут быть землями общего пользования.

– Получается, начальник земельного отдела БТИ, пользуясь тем, что я ничего в этом деле не понимаю, в разы завысила объемы работ. Получается, что выросла и их стоимость!

Тем временем в один из зимних дней в СНТ действительно приезжал кадастровый инженер для производства топосъемки. Галина Баканова узнала его — он сидит в одном кабинете с начальником земельного отдела БТИ. По словам тулячки, мужчина приезжал на приметной машине — на ее бортах красовались наклейки «Ростехинвентаризации». Так и не поняв, кто же собственно выполняет работы по ее договору, БТИ или частная фирма, Галина Баканова показала инженеру дорогу до СНТ.

Срок выполнения работ по договору истек 1 февраля 2017 года, а топографической съемки от ООО «Формат Эксперт Сервис» заказчице так и не прислали. И 16 февраля 2017 года Галина Александровна вновь отправилась в земельный отдел БТИ.

– Я попросила Назарову предоставить мне документы о выполненных работах по моему заказу, — говорит тулячка. — На что сотрудница БТИ ответила мне, что документы… утрачены! После чего она вышла из кабинета и привела из соседней комнаты гендиректора ООО «Формат Эксперт Сервис» Дениса Осечкина.

Оказалось, он тоже официально работает в БТИ и параллельно имеет свою фирму аналогичной специализации. Не странно ли это?

Галина Баканова вызвала полицию и написала заявление о мошенничестве.

Забегая вперед, скажем, что полиция не усмотрела в этом факте состава преступления. В возбуждении дела тулячке отказали.

Однако на следующий же день после обращения в полицию ООО «Формат Эксперт Сервис» выслало в адрес СНТ нужные документы. Нашлись, видимо.

Однако вместо качественной топосъемки тулячка, по ее мнению, получила схему СНТ без полностью отображенных границ участков, без рельефа местности и высотных отметок… Более того, схема была выполнена на меньшей площади, чем указано в договоре.

– Грубо говоря — не съемка, а пустышка, — говорит Галина Александровна.

О том, что с выполненными работами что-то не так, подтвердили и в АО ЦТМП «Центрмаркшейдерия».

Ситуация оказалась крайне некрасивой. Возникает сразу несколько неудобных для сотрудников БТИ вопросов:

Несмотря на то, что Федеральное БТИ недавно акционировалось и стало АО, капитал в нем государственный и услуги организация оказывает также государственные. Так почему, когда туляки обращаются в госструктуру, им подсовывают договоры с частной фирмой? Почему именно с этой? Нет ли здесь коррупционной составляющей? Почему сотрудники (и даже владельцы) сторонних фирм сидят в здании федеральной структуры и имеют при себе квитанции, договоры, которые предлагают посетителям? Отвечает ли за качество выполненных фирмой работ само Федеральное БТИ? Почему работы, заказанные у частного ООО, выполняют сотрудники БТИ, пользуясь транспортом федеральной структуры?

Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты Myslo отправились в Федеральное БТИ.



Тула, ул. Фрунзе, 13.

– Я не имею отношения к этому договору! — отсекла Людмила Назарова, руководитель земельного отдела. — Здесь подписи моей нет, и это ООО не имеет ко мне никакого отношения. Я лично ничего этой женщине не давала и я во всем этом не участвовала. Я лишь проконсультировала посетительницу. Предложила ей на выбор: или у нас, но позже, когда переоформим лицензию на такие виды работ и по такой-то цене, либо быстрее и дешевле, но в другой фирме.

– А почему вы посоветовали именно эту фирму?

– У них дешевле, они без НДС работают. Я с этой женщины ни копейки не брала, я с этого договора ни копейки не получила, мне от этого одна головная боль, она мне весь мозг вынесла. Я вот в этом (показала на договор. – Прим. авт.) не участвовала. У нее предвзятое отношение ко мне, она считает, что эти деньги «упали» ко мне. И когда она приходила жаловаться, ей предложили вернуть деньги, но через три дня. А ей надо было прямо сейчас!

– А кто ей предлагал вернуть деньги?

– Человек. Который подписывал.

Из разговора с Людмилой Назаровой, в общем-то, видно, что она точно в курсе этого договора, но почему-то старательно это отрицает.

Что удалось выяснить:

между Федеральным БТИ и фирмой «Формат Эксперт Сервис» никакого агентского соглашения или договора подряда нет.

ООО «Формат Эксперт Сервис» было образовано в 2014 году. Направлений деятельности у ООО довольно много — 24 пункта, в том числе и строительство зданий.

Как стало известно редакции Myslo, генеральный директор и учредитель этого ООО — Денис Александрович Осечкин — имеет лицензию кадастрового инженера с 2015 года и параллельно работает в Федеральном БТИ «на полставки». Но сам он в этом никакой проблемы не видит.

– Я создал это предприятие для того, чтобы «забирать работу», которую по тем или иным причинам не может выполнить Федеральное БТИ, — признался в разговоре с корреспондентом Myslo Денис Осечкин. — На момент, когда эта женщина обратилась в БТИ, эта структура переходила от ФГУП к АО. Там менялись документы, руководство. И чтобы не терять клиента, мы предложили ей заказать эту работу у нас. Договор официальный, квитанция, оплата, — все по закону.

– Работы проводили мои сотрудники, — говорит Денис Осечкин. — Ну и что, что они работают в Федеральном БТИ? Никакого нарушения в этом я не вижу.

– Услугу мы оказали качественно. И если заявительнице что-то не нравится, она может обратиться в суд. Единственное, в чем мы виноваты, это в том, что задержали топосъемку на две недели.

Галина Баканова не собирается останавливаться. Она подала жалобы на действия сотрудницы БТИ в прокуратуру, а на фирму «Формат Эксперт Сервис» будет подавать в суд.



Роман Марценишин.

В Федеральном БТИ «некрасивость» ситуации признают. Роман Марценишин, зам. директора филиала АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ». В настоящее время он исполняет обязанности руководителя учреждения на ул. Фрунзе, 13:

– При официальном привлечении сторонних подрядных организаций Федеральное БТИ несет ответственность за их деятельность, что отражается в документах: в них присутствуют подписи и печати и Федерального БТИ и его подрядчика, указывается документ, на основании которого подрядчик действует в интересах нашей организации.

В данном случае читательница портала Myslo.ru сделала заказ в организации, которая не является партнером Федерального БТИ, хотя, согласно ее заявлению, изначально она обращалась именно в Федеральное БТИ.

Мы выражаем признательность редакции Myslo и его читателям за сигнал. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

В конце прошлого года в Тульском филиале Федерального БТИ (ныне — Центрально-Черноземный филиал) произошли кардинальные изменения, сменился руководящий и кадровый состав.

Новой командой взят курс на открытость и прозрачность в работе. Нами принимались и принимаются меры для исключения подобных ситуаций, но, к сожалению, старые методы работы бывших сотрудников дают о себе знать до сих пор.

Федеральное БТИ предупреждает: опасайтесь подделок. Будьте бдительны! Мы будем признательны за любой сигнал о каждом выявленном подобном случае по телефону 8 (4872)249-050 или на e-mail: tulskaya_obl@rosinv.ru.

Myslo будет следить за развитием событий.