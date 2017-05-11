В Тульской области появится постоянная площадка для фестивалей

Фото из архива Myslo.

В Венёвском районе появится уникальная фестивальная площадка «Среднерусская возвышенность». Проект не имеет аналогов не только в Центральном федеральном округе, но и в России в целом.

Фестивали в основном имеют разовый формат: проводятся в лучшем случае раз в году и зачастую в разных местах. А теперь, сравнительно недалеко от Москвы, появится площадка для проведения фестивалей на постоянной основе.

Теперь туляки и гости региона смогут посещать выступления любимых известных артистов каждые выходные.

Концерты планируется проводить в теплое время года. Общее название «Среднерусская возвышенность» объединит под своим брендом несколько самостоятельных фестивалей. Каждый из них будет уникален и по составу исполнителей, и по развлекательной программе. Программа составлена так, что пара-тройка имен в ней зацепит любого.

При этом все фестивали будет объединять общий формат – интересное и полезное времяпрепровождение для всей семьи. В зависимости от бюджета и предпочтений каждый из гостей найдет здесь занятие по душе.

Проект реализуется на территории туристического комплекса «Золотой город» в Веневском районе. Выступления артистов будут проходить прямо перед входом в комплекс. Там обустроена большая площадь с местами для отдыха, прогулок, торговыми рядами и – современной концертной площадкой. В настоящее время идет оборудование просторной сцены современной акустикой и видеомониторами. Несмотря на то, что зрительные места под открытым небом, концерты будут проходить при любой погоде.

«Среднерусская возвышенность» сможет одновременно принять до 20 тысяч человек. Место насыщено объектами сервиса, площадками для отдыха и прогулок. Немалая часть будет отведена для семейных забав, развлечений детей любого возраста.