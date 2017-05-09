Архивное дело: Как ловили бригаду тульских воров-антикваров
Myslo знакомит читателя с детективной историей, которой более трех десятков лет.
Недавно Myslo опубликовал интересное расследование о найденном в кладовке УМВД ценнейшем окладе старинной иконы.
Найденный оклад иконы.
Полицейские выяснили историю находки: оклад иконы Святого Феодосия Черниговского имел самое непосредственное отношение к бригаде Белолипецкого – матерого вора-«клюквенника» (специалиста по антиквариату).
Чем запомнилось сыщикам дело Белолипецкого и как его ловили – в материале Myslo по ссылке.
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