Архивное дело: Как ловили бригаду тульских воров-антикваров

Myslo знакомит читателя с детективной историей, которой более трех десятков лет.

Недавно Myslo опубликовал интересное расследование о найденном в кладовке УМВД ценнейшем окладе старинной иконы.



Найденный оклад иконы.

Полицейские выяснили историю находки: оклад иконы Святого Феодосия Черниговского имел самое непосредственное отношение к бригаде Белолипецкого – матерого вора-«клюквенника» (специалиста по антиквариату).