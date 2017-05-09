Фото пресс-службы правительства ТО.
«Бессмертный полк» и военный парад: прямая трансляция
Праздничные мероприятия можно посмотреть онлайн.
В 10.00 на площади Ленина в Туле начнется военный парад, посвященный Дню Победы. А в 10.45 по улицам Тулы пройдет общегородское шествие, включающее колонну акции «Бессмертный полк».
Прямую трансляцию обеспечивает телеканал «Первый Тульский».
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