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«Бессмертный полк» и военный парад: прямая трансляция
Фото пресс-службы правительства ТО.

«Бессмертный полк» и военный парад: прямая трансляция

Праздничные мероприятия можно посмотреть онлайн.

В 10.00 на площади Ленина в Туле начнется военный парад, посвященный Дню Победы. А в 10.45 по улицам Тулы пройдет общегородское шествие, включающее колонну акции «Бессмертный полк».

Прямую трансляцию обеспечивает телеканал «Первый Тульский».

 

 

 

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