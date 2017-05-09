«Бессмертный полк» и военный парад: прямая трансляция

Фото пресс-службы правительства ТО.

В 10.00 на площади Ленина в Туле начнется военный парад, посвященный Дню Победы. А в 10.45 по улицам Тулы пройдет общегородское шествие, включающее колонну акции «Бессмертный полк».

Прямую трансляцию обеспечивает телеканал «Первый Тульский».