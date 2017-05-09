Тульские легкоатлеты завоевали в Подольске 10 медалей

Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

Наши спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

В преддверии Дня Победы в Подольске прошёл легкоатлетический турнир. В соревнованиях приняли участие более 400 юношей и девушек из 16 городов России.

Тулу представили 20 юных воспитанников школы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика». Наши спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

В беге на 400 м с высоким результатом и личным рекордом победила Карина Краснова — 56,61 с. (тренер Андрей Кузнецов).



Карина Краснова.

Команда юношей (2002−2003 г. р.) в составе Сергея Руденского, Романа Аллахвердяна, Якова Никулина и Ивана Кострикова не оставила шансов соперникам в эстафете 4×100м - 47,33 с (подготовил команду Вячеслав Маринов).

Девушки (2002−2003 г. р.) в составе Софьи Соколюк, Камиллы Курмакаевой, Алины Крюченковой и Полины Зябловой также победили в эстафете 4×100м — 52,51 с (подготовил команду Андрей Маринов).

Наши команды старших юношей и девушек 2000−2001 г. р. в эстафетном беге сумели завоевать серебряные медали. Серебро в активе Анастасии Котельниковой в беге на 100 м -12,70 с (тренер Андрей Карпович).

На стометровке также отличились Иван Костриков и Екатерина Лукьянова, завоевавшие бронзовые медали. Тренирует спортсменов Вячеслав Маринов.

Отличились и тульские представители средних дистанций. Сначала в беге на 800 м бронзу взяла Дарья Дашкевич. В беге на 1500 м её успех повторил Алексей Глинский. Тренирует бронзовых призёров Борис Спиридонов.

Уже 11−12 мая тульские спортсмены откроют областной легкоатлетический сезон на центральном стадионе «Арсенал».