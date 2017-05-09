Официальные лица Тульской области поздравили туляков с Днем Победы
9 мая мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Официальные лица города поздравили туляков с Днем Победы.
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:
Алексей Дюмин
— Дорогие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие жители Тульской области! От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы! Для каждого из нас это особенный, священный праздник. 9 Мая мы как никогда чувствуем единство нашего народа, испытываем безграничную гордость за наших дедов и прадедов, спасших весь мир от фашизма. Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто самоотверженно сражался с врагом на полях той страшной войны, кто не покладая рук, не зная сна и отдыха, трудился в тылу. Память о героизме военного поколения объединяет нас, делает сильнее, учит не бояться невзгод и трудностей. Нам есть на кого равняться, и мы обязаны быть достойными наших предков. Дорогие ветераны, вы всегда будете для нас примером мужества, стойкости и подлинного патриотизма! С праздником нас всех! С Днем Победы!
Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы:
Сергей Харитонов
— Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем Победы! Этот праздник со слезами на глазах дорог каждому гражданину России. 9 Мая — это день гордости за нашу доблестную армию и великий на- род-победитель. Мы склоняем голову перед героизмом наших земляков, которые заслужили нашу безмерную благодарность и уважение. Их подвиг навсегда останется в памяти поколений. Слова искренней признательности — ныне здравствующим фронтовикам и труженикам тыла. Вы не только отстояли мирную жизнь, но и восстановили разрушенное войной народное хозяйство. Пусть вечный огонь Дня Победы не погасит время, пусть его светом озаряется путь для будущих поколений! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов:
Юрий Цкипури
— Уважаемые ветераны, дорогие туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! В этом году наша страна встречает 72-ю победную весну. Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но события тех страшных лет навсегда останутся в нашей памяти и сердцах. Победа завоевана ценой миллионов жизней и искалеченных судеб, омыта кровью наших отцов, дедов и прадедов. В едином стремлении защитить Родину в те суровые дни плечом к плечу на борьбу с фашизмом поднялся весь наш многонациональный народ. В годы войны туляки проявили небывалое мужество и стойкость духа, ценой нечеловеческих усилий остановили в далеком 1941-м наступление танковой армады Гудериана. Героическая оборона Тулы стала одним из переломных моментов, сыгравших важнейшую роль в битве за Москву и предопределивших исход войны.
Евгений Авилов
— Время идет, уходят из жизни герои, участники событий военных лет, унося с собой бесценные воспоминания. Наш долг — окружить ветеранов заботой и вниманием, сохранить и передать потомкам историческую правду о мужестве и героизме предшествующих поколений. Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям! Желаем всем тулякам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, городу-герою Туле, тульскому краю и нашей любимой России — процветания! С праздником, с Днем Великой Победы!
Прокурор Тульской области Александр Козлов:
Александр Козлов
Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин:
Сергей Галкин