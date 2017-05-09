Официальные лица Тульской области поздравили туляков с Днем Победы

— Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! От коллектива прокуратуры Тульской области тепло и искренне поздравляю вас с великим, всенародным Праздником — Днем Победы! С огромным чувством признательности и благодарности мы преклоняемся перед вашим не меркнущим в веках подвигом Победы в Великой Отечественной войне! Поколение победителей мужественно и отважно прошло долгие и неимоверно трудные дороги войны, преодолело все невзгоды и лихолетье!

Прокурорские работники также находились в рядах защитников Отечества и своего города-героя Тулы, многие из них в первые же дни войны ушли на фронт, на полях сражений отдали свои жизни на алтарь Победы. Неоценимый вклад в дело победы внесли и труженики тыла, которые самоотверженно трудились, приближая Победу. Желаем вам самого доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости, мира, благополучия, счастья!